Тбилиси, 23 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Грузии умер пациент с COVID-19, который был вакцинирован от данной болезни. Об этом 23 августа сообщила министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе на брифинге.

(сс) qimono Вакцинация

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«Конечно, это печальный факт. В мире подобные единичные случаи фиксируют, теперь он зафиксирован и в Грузии», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что умерший пациент прошёл полный курс вакцинации. Глава минздрава также сообщила, что у него были серьёзные хронические заболевания. Вакцину, которую использовали для прививки умершего пациента, Тикарадзе не назвала.

«Это не должно стать причиной для паники, так как это происходит в 0,001%. В основном, вакцина защищает от летального исхода», — заявила министр.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно последним данным, полный курс вакцинации прошли 294 365 человек, что составляет 10,3% взрослого населения страны.