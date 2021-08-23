Москва, 23 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Правительство России утвердило программу ускоренного развития Забайкальского края, сообщил 23 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство утвердило комплексную программу ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края, — сказал Мишустин. — Она рассчитана на 15 лет и нацелена на масштабную инвестиционную деятельность, для привлечения частного финансирования будем снимать инфраструктурные ограничения и создавать комфортные условия для бизнеса».

По словам главы правительства, перспективы субъекта связаны с проектами по освоению природных ресурсов и их дальнейшей переработке. Мишустин уверен, что у Забайкалья имеется большой нереализованный потенциал, а запланированные мероприятия позволят привлечь более 1 трлн рублей частных инвестиций.

При этом особое внимание, отметил премьер-министр, будет уделено лесопромышленному и аграрному комплексу — комплексному развитию сельских территорий и решению задач по глубокой переработке древесины.

Мишустин также рассказал о транспортных проектах — расширении БАМа и Транссиба, развитии южного хода Транссиба, строительстве и реконструкции автодорог и переходов.

«Это позволит значительно улучшить логистические возможности региона, учитывая его приграничное расположение», — заявил глава правительства.

Он добавил, что программа предусматривает и развитие социальной инфраструктуры.