Москва, 23 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Проблему изношенности очистных сооружений в Республике Крым и в Севастополе планируется решить в ближайшие три — четыре года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 23 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Сейчас идет работа Минстроя, руководства Крыма и Севастополя по утверждению технических решений, проектных решений. По ряду объектов уже приступили к строительству», — заявил Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

Проблема с канализацией, в частности, попадания стоков в море, является одной из больших инфраструктурных проблем Крыма и Севастополя. Ранее полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявлял, что износ очистных сооружений представляют опасность для развития курортной среды в Крыму.