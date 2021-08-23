Минск, 23 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Действия Польши спровоцировали пограничный конфликт и привели к нарушению государственной границы Белоруссии. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 23 августа на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, через белорусскую территорию намеревались попасть в Европу несколько десятков или сотен афганцев. Этих людей пообещали принять на Западе, но «поляки» «отловили» примерно 50 из них на своей территории и под угрозой применения оружия выдавили на границу с Белоруссией.

«Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Так он прокомментировал приграничный инцидент, который произошёл в течение последних двух-трёх суток. По словам Лукашенко, афганцы находятся на границе без еды и воды, нужно думать, что с ними делать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша обвинила власти Белоруссии и России в «грязной игре» на границе. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Польша тоже отчасти ответственна за миграционный кризис в ЕС.

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