Новосибирск, 23 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Новосибирскую область поступило ещё 22 800 доз вакцины против коронавируса. Об этом сегодня, 23 августа, сообщило региональное правительство.

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«Партия вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») — всего 22 800 доз — прибыла на склад «Новосибоблфарма» 21 августа», — уточнили в областной администрации.

Вакцина распределена во все медицинские организации, где ресть пункты вакцинопрофилактики, в зависимости от количества прикрепленного населения.

Напомним, что 19 августа в регион поступили две партии вакцины в количестве 19 140 доз. Всего в Новосибирскую область уже поступило 836 525 доз препаратов для вакцинопрофилактики коронавируса.