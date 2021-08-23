Москва, 23 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Поставка российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Эфиопию должна состояться в ближайшее время. Об этом сообщил 23 августа эфиопский посол в РФ Алемайеху Тегену.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Северная Эфиопия

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По словам посла, вопрос с поставкой почти полностью решён, остались лишь технические детали.

«Мы ожидаем поставок российской вакцины в Эфиопию в ближайшем будущем», — сказал Тегену ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Тегену сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» в конце июля. Он заявил, что эфиопские власти уверены в качестве и эффективности российского препарата.

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