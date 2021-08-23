Москва, 23 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Российские правительство утвердило программу социально-экономического развития Забайкальского края. Информация об этом размещена 23 августа на сайте government.ru.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья

Согласно распоряжению главы правительства Михаила Мишустина от 18 августа 2021 года, в комплексной программе ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края, рассчитанной до 2035 года обозначены такие приоритеты, как: повышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение жилищных условий, дополнительные меры защиты от стихийных бедствий, модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Среди основных социальных мероприятий, обозначенных в программе, — строительство новых медицинских учреждений. В частности, в ближайшие годы в Чите планируется построить краевую детскую клиническую больницу на 450 мест, туберкулёзную больницу со стационаром и поликлиникой, а также реконструировать краевой центр реабилитации в селе Ямкун.

Кроме того, в регионе появится 32 новых фельдшерско-акушерских пункта и восемь врачебных амбулаторий, в которых будут оказывать медицинскую помощь жителям сельской местности.

Ещё одно важное направление — защита граждан и их жилья от паводков и наводнений. Для этого в населённых пунктах, подверженных затоплениям, будут построены специальные инженерные сооружения. В общей сложности они помогут защитить от стихии более 35 тысяч человек.

Большой блок мероприятий направлен на улучшение экологической ситуации в регионе. Речь идёт о ликвидации свалок, строительстве заводов по сортировке и переработке отходов, реконструкции очистных сооружений.

Всё это необходимо для снижения негативного воздействия на окружающую среду и создания благоприятных условий для жизни граждан. Снятию логистических барьеров и развитию туризма послужит реконструкция аэропортов, мостов и дорог, а также модернизация железнодорожной инфраструктуры.

Ожидается, что выполнение мероприятий, представленных в программе, позволит привлечь новых инвесторов и создать более 55 тыс. рабочих мест. Это в свою очередь поможет улучшить социально-экономическую обстановку в регионе, повысить уровень благосостояния его жителей.

Стратегическая цель программы — повышение качества жизни граждан за счёт роста частных инвестиций и бюджетной обеспеченности региона. Для этого, в частности, планируется создавать новые территории опережающего развития и использовать механизмы защиты капиталовложений.

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование медицинской помощи в 2020 году в Забайкальском крае составило 28 миллиардов рублей. Рост по сравнению с 2019 годом составил четыре миллиарда рублей.

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