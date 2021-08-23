Москва, 23 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 августа сообщил о выделении 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода. Их получат больницы 20 регионов России.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник лаборатории наполняет ёмкость жидким медицинским кислородом, взятым для определения количества кислорода

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«В условиях распространения инфекции выросла потребность медицинских организаций в кислороде, — рассказал он на совещании с вице-премьерами. — Без него невозможно оказывать помощь тем, кто в тяжёлой форме переносит заболевание».

По словам главы правительства, концентраторы кислорода будут приобретены для больниц 20 регионов, в которых ситуация является наиболее сложной.