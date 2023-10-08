Воронеж, 23 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 463 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 23 августа. Сутками ранее сообщалось о 465 заразившихся.

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За последние сутки выздоровевшими после заражения коронавирусом признан 181 воронежец. Ещё 22 пациента пополнили статистику смертности от ковида.

Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 114 848 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 373 пациента. Жертвами инфекции стали уже 4 890 воронежцев.