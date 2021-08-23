Баку, 23 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Азербайджане с 1 сентября будет запрещено непривитым жителям посещать торговые центры, кафе и рестораны. Об этом 23 августа объявил на брифинге начальник отдела по связям с общественностью МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

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«С 1 сентября эти объекты будет запрещено посещать невакцинированным гражданам. В случае нарушения этого правила будут оштрафованы не они, а владелец объекта», — сказал Гаджиев.

Он добавил, что в сентябре торговые центры и пункты общепита смогут посетить те, кто привился одной дозой вакцины. С 1 октября в эти заведения разрешат ходить только тем, кто прошёл полный курс вакцинации.

Стоит отметить, что в Азербайджане ввели ковид-паспорта. С 1 сентября их нужно будет обязательно носить в торговых центрах и пунктах общепита. Штраф за отсутствие ковид-паспорта будет составлять от 200 до 400 манатов (до $235) для физических лиц.