Краснодар, 23 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 255 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 23 августа региональный оперативный штаб. Накануне, 22 августа, сообщалось о 257 случаях заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Крымском и Курганинском районах по 27 инфицированных, в Краснодаре — 24, в Северском районе — 21. В Сочи заболели 14 человек, в Анапе, Тупасинском и Белоглинском районах — по 11, в Ленинградском и Лабинском — по 10. В Новороссийске девять новых пациентов, в Геленджике и Усть-Лабинском районе — по восемь, в Абинском — семь», — сообщили в оперштабе, уточнив, что среди новых носителей — 19 детей.

Всего с начала пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 64 964 человека, выздоровели 48 743 пациента выписано с выздоровлением. Скончались 4 968 пациентов с подтвержденным ковидом.

На 23 августа в стационарах проходят лечение 3 479 человек с диагностированным COVID-19, 7 774 лечатся дома. 102 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, девять — на ЭКМО.