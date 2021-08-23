Тбилиси, 23 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Грузии полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 294 365 человек или 10,3% взрослого населения страны. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Национального центра контроля заболеваний (NCDC).

huntlh Вакцинация

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По данным NCDC, одну дозу получили 685 448 человек или 24% от взрослого населения. За время кампании вакцинации было сделано 979 813 прививок. За последние сутки прививки получили 16 670 человек.

Ранее глава NCDC Амиран Гамкрелидзе заявил, что к концу текущего года в Грузии нужно вакцинировать 60% взрослого населения. Для это в день необходимо делать 25 тыс. прививок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по последним данным, за время пандемии выявили 517 098 носителей коронавируса, в том числе 2354 — за последние сутки. Из них выздоровели 453 488, в том числе в течение последних суток — 5200. За время пандемии зарегистрировали 6381 случай смерит пациентов с COVID-19.