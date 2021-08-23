Москва, 23 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 19 454 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и это первый раз с 23 июня, когда это число составляет менее 20 тыс. Об этом 23 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 6 766 541.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 776 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 176 820.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 034 867 человек вылечились от нового заболевания, 15 401 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 20 564 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.