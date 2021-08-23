Москва, 23 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 19 454 и достигло 6 766 541. Об этом 23 августа сообщили в оперативном штабе столицы.

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Новые случаи зафиксированы во всех регионах РФ, лидерами по суточному приросту стали Москва (1458), Подмосковье (1187), а также Санкт-Петербург (691).

За сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 776 человек, с начала пандемии — 176 820. Выздоровели за сутки более 15,4 тыс. заболевших.