Пхеньян, 23 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В КНДР разработали оборудование для ПЦР-тестирования в реальном времени, отвечающее мировым стандартам. Об этом сообщает северокорейская газета Rodong Sinmun.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Согласно опубликованным данным, разработкой оборудования занимались специалисты из института горного дела и рабочие фабрики номер 111.

Напомним, что с начала прошлого года в КНДР приняли жёсткие меры для борьбы с пандемией коронавируса, включая закрытие границы. Власти страны по-прежнему сообщают, что ни одного случая заражения коронавирусом в стране не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии и по 5 августа 2021 года более 35 тыс. человек в КНДР сдали тест на коронавирус.

Читайте также: Число сдавших тест на коронавирус в КНДР превысило 35 тыс. человек — ВОЗ