Новосибирск, 23 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2497 пациента, в том числе 45 детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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В отделениях реанимации в настоящее время находятся 179 человек, на ИВЛ — 24 пациента.

«Всего в Новосибирской области сделано 2 322 802 теста на коронавирус», — уточняет оперштаб.

Отметим, что за сутки жертвами коронавируса стали ещё 12 новосибирцев.

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