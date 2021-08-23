Кишинёв, 23 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Кишинёвский инвестиционный форум, который планировалось провести в октябре текущего года, решено перенести на февраль 2022 года. Об этом 23 августа сообщил мэр Кишинёва Ион Чебан на заседании.

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Глава столицы Молдавии отметил, что в республике растут темпы распространения коронавируса, в Кишинёве могут начаться проблемы с размещением пациентов с COVID-19.

«Число тяжелых коронавирусных заболеваний увеличилось, 21 койка интенсивной терапии из 24 активированных в ковид-центре на Молдэкспо занята», — сказал Чебан.

Он добавил, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в столице праздничные мероприятия будут проводить в ограниченном формате.

Напомним, о проведении Кишинёвского инвестиционного форума Чебан объявил в июне 2021 года. Заместитель мэра столицы Ольга Урсу позже сообщила, что на форуме будет представлена стратегия развития Кишинёва до 2030 года.