Москва, 23 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Эпатажный рэп-исполнитель Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) был освобождён из тюрьмы. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 23 августа.

Скриншот с YouTube Паша Техник

https://www.instagram.com/p/CS6HwG2qjsC/

Паша Техник опубликовал фото, на котором он обнимает свою жену Еву Карицкую на фоне тюремного забора. «Я вернулся», — сказано в подписи к снимку.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Паша Техник был задержан за пьяное вождение в Москве. Его приговорили к 11 месяцам заключения, а также назначили запрет на вождение автомобиля сроком на два года.