Сидней, Австралия, 23 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация с коронавирусом в Сиднее и его окрестностях носит разрушительных характер, поскольку власти вводят все новые ограничения, а цифры по заболеваемости COVID-19 бьют все новые рекорды. В этой связи, выступая перед журналистами 23 августа, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Глэдис Бережиклян заявила, что гражданам придется приспосабливаться к новой ковид-реальности, передает телеканал Nine News.

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«Мы одна из немногих наций на планете, которая все еще живет в состоянии локдауна», — констатировала Бережиклян.

«Но как только мы начнем открывать границы, каждый штат будет наблюдать за ростом заболеваемости, и поэтому нам просто нужно смириться с тем фактом, что наша цель во время этой пандемии заключается в обеспечении безопасности и здоровья людей и недопущении их попадания в больницу. Но мы все пытаемся как можно скорее вернуться к нормальной жизни», — заявила Бережиклян.