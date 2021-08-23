Мельбурн, Австралия, 23 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. 21 августа цент Мельбурна (столица штата Виктория, Австралия) заполнили сотни, если не тысячи протестующих, которые были не довольны введенными в городе локдауном из-за распространения коронавируса. Вскоре после начала акции протеста дебоширы начали нападать на полицейских. Об этом 23 августа сообщил телеканал Nine News.

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Выступая на пресс-конференции в первый рабочий день после прошедших беспорядков в городе, премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс назвал акцию протеста «позорной».

»Сотрудники полиции Виктории из всех отделов и во всех частях штата Виктория пережили тяжелые 12 месяцев … И никто из нас не должен усложнять работу полиции. Они каждый день подвергают себя опасности … Некоторые эпизоды в субботу были не только отвратительными, но и абсолютно незаконными, и на этих людей будет распространяться вся сила закона», — предупредил премьер-министр штата.