Канберра, 23 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Ситуация с текущей вспышкой коронавируса в Австралийской столичной территории начинает приносить первые неутешительные результаты после того, как 23 августа стало известно, что число госпитализированных пациентов с COVID-19 выросло до четырех. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Выступая на пресс-конференции, главный врач австралийской столицы доктор Керрин Коулман заявила, что сейчас четыре человека находятся в больнице с COVID-19, однако ни один из них не находится в отделении интенсивной терапии и не нуждается в вентиляции легких.

«У двух из этих пациентов есть COVID-19, но они не госпитализированы из-за проблем, связанных с ковидом», — подчеркнула Коулман.

По ее данным, в настоящее время на домашнем карантине находятся 13 500 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом. За последние сутки в Канберре и ее пригородах было выявлено еще 16 случаев коронавируса.