Ташкент, 23 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков провели в Ташкенте встречу, на которой подписали дорожную карту по развитию логистических коридоров между странами. Об этом сообщает пресс-служба инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

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Сообщается, что в документе определяются форматы взаимодействия, которые должны способствовать «совершенствованию» таможенной и санитарной процедур, а также упрощению схемы перемещения товаров. В том числе предполагается создание регулярного маршрутного поезда «Агроэкспресс», по которому за счёт принципа «зелёного коридора» доставка сельхозпродукции из Узбекистана в Россию не будет превышать пяти дней.

Кроме того, по данным пресс-службы, стороны договорились о проведении выставки «Made in Uzbekistan» в Москве, «которая станет самой масштабной экспозицией продукции узбекского производства, которая когда-либо проводилась в РФ».

Стоит отметить, что товарооборот между Узбекистаном и Россией в 2020 году, по данным Федеральной таможенной службы РФ, составил $5,9 млрд. Экспорт из России в Узбекистан составил $4,7 млрд, импорт в Россию из Узбекистана — $1,2 млрд.