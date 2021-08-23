Сеул, 23 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 39 272 человека. Об этом 23 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 23 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 25 910 685 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 50,5%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 12 193 695 человек, а препаратом Pfizer — 14 458 260 человек, препаратом Janssen — 1 129 784 человека, Moderna — 3 391 373 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 2241 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 11 565 121 человек.

За последние два дня (21 — 22 августа) в стране было зарегистрировано 1923 случая побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 153 752 случая.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на пять человек, до 492 человек.