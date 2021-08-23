Воронеж, 23 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Воронеже крупному рынку грозит штраф или временное закрытие из-за систематического игнорирования антиковидных требований. Об этом в своем телеграм-канале 23 августа написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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«Не раз говорил предпринимателям: нужно четко соблюдать антиковидные меры. К сожалению, прислушались не все. Один из примеров — Юго-Западный рынок Воронежа. Организация неоднократно нарушала нормы, а ситуация там явно не улучшалась. Поэтому рынок ждут более жесткие последствия. В конце прошлой недели в отношении юрлица, управляющего там торговыми точками, составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП. Она предусматривает штраф на юрлицо до 1 миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток. Материалы переданы в Советский райсуд», — уточнил Гусев.

Ранее глава региона дал поручение провести проверки крупных торговых объектов на предмет соблюдения ими антикоронавирусных требований. При этом губернатор отметил, что достаточно закрытия одного или двух крупных нарушителей, чтобы оказать влияние на остальных.