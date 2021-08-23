Москва, 23 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Украинское общество прошло несколько стадий падения в пропасть. Сначала много лет терпело людоедскую пропаганду националистов, их русофобию и подстрекательство к междоусобной войне. Потом, после событий 2014−15 годов, смирилось с торжеством военных преступников и безудержным воровством новых властителей. И сейчас, когда развращенная майданная толпа дошла до высшей степени моральной деградации. Об этом пишет блогер Константин Кеворкян (ВКонтакте).

Никита Устинов ИА REGNUM Тонущая Украина

Говоря о том, как под влиянием диких форм украинского национализма украинское общество незаметно для самого себя теряет признаки цивилизованного сообщества людей, он обнародовал несколько примеров.

В частности, он напомнил историю знаменитого харьковского педиатра Евгения Комаровского, который заявил о прекращении врачебной практики, поскольку не хочет нарушать «закон о тотальной украинизации».

«Если мне нужно вести прием, значит, мне нужно кучу новых документов оформлять… получить разрешения, вести документацию на украинском языке… И разговаривать тоже должен. Язык же медицины у нас какой? Украинский. То есть я в городе [Харькове], где 90% людей и все мои пациенты говорят по-русски, должен с ними общаться [на украинском] по закону… Я не хочу нарушать закон», — заявил на телеканале «Украина 24» господин Комаровский.

А на магазинах в Черновцах появились стикеры, которые запрещают входить внутрь россиянам. Как сообщает «Комсомольская правда», «объявления представляют из себя изображение перечеркнутой свиньи, раскрашенной в цвета российского флага. Расшифровывается предельно просто: «Россиянам-свиньям вход воспрещен».

«Много ли мы слышим действительно громких и авторитетных голосов, протестующих против озверения общества? Прислушивается ли к ним основная масса людей?», — задается вопросом блогер Константин Кеворкян.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Дня независимости Украины в соцсетях появились сотни комментариев, смысл которых сводится к тому, что она стала классической страной-неудачницей, а причина такого состояния — в глубоких корнях национализма и почти биологического расизма.

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