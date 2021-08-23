Веллингтон, 23 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация с нынешней вспышкой коронавируса в доселе не затронутой пандемией серьезным образом Новой Зеландии продолжает стремительно ухудшаться. 23 августа число зараженных в стране увеличилось до 37 человек. Об этом сообщил австралийский телеканал Nine News.

Christoph Strässler Новая Зеландия

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Примечательно, что общее число инфицированных в Новой Зеландии выросло сразу чуть менее чем на треть за сутки, когда в стране за 24 часа было выявлено еще 35 зараженных.

В этой связи возобновление работы парламента Новой Зеландии будет временно отложено на неделю.

В свою очередь на пресс-конференции премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что министров попросили принять участие в работе парламентских комитетов в режиме видеоконференции, чтобы дать оппозиции возможность «внимательно изучить» деятельность правительства.