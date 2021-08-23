Веллингтон, 23 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции 23 августа объявила, что страна будет оставаться в режиме жесткого локдауна четвертого уровня как минимум до 23:59 27 августа. Об этом сообщил австралийский телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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Как отмечают журналисты, таким образом, новозеландское правительство продлило действие карантина еще на четыре дня. В Окленде, эпицентре нынешней вспышки SARS-CoV-2, локдаун был продлен, по крайней мере, до 23:59 31 августа.

За последние сутки в Новой Зеландии выявили еще 35 случае заражения. Всего в стране число инфицированных составило 107 человек.

Напомним, что ранее в Окланд рейсом из австралийского Сиднея прибыл заразившийся коронавирусом пассажир, который был признан нулевым пациентом нынешней вспышки.