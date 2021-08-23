Канберра, 23 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. За прошедшие выходные, 21 и 22 августа, в Австралии было сделано еще 335 500 прививок от COVID-19 по всей стране. Об этом 23 августа сообщается на официальной странице Twitter-аккаунта министра здравоохранения Австралии Грега Ханта.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Всего в стране было сделано 17 150 654 прививки от COVID-19.

«Спасибо, Австралия. Продолжайте активно записываться на вакцинацию», — написал на своей странице министр здравоохранения Хант.

22 августа Австралия преодолела отметку в 17 миллионов по числу поставленных прививок. Как написал Хант, это означает, что за четыре дня в стране прививают 1,1% населения.