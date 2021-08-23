Сеул, 23 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. 23 августа в Южную Корею доставили 1,01 млн доз вакцины американской компании Moderna. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

South Carolina National Guard Вакцина от коронавируса Moderna

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По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон в 13:35 по местному времени.

Накануне премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём сообщил, что американская фармацевтическая компания Moderna поставит в Южную Корею 7 млн доз вакцины от COVID-19 в ближайшие две недели.

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Напомним, что правительство Южной Кореи заключило с компанией Moderna контракт на поставку в общей сложности 40 млн доз вакцины.