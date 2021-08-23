Сидней, Австралия, 23 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Ряд серьезных изменений антикоронавирусных ограничений вступил в силу 23 августа на территории Нового Южного Уэльса и Большого Сиднея, в частности, поскольку ситуация в самом густонаселенном штате Австралии и его столице продолжает ухудшаться. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Карантин

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Ужесточение локдауна, объявленное премьер-министром штата Глэдис Бережиклян 20 августа, вступили в силу с 12:01 23 августа.

Жесткий карантин в районе Большого Сиднея будет действовать как минимум до конца сентября. Локдаун в остальных районах Нового Южного Уэльса прекратится 28 августа, но он может быть продлен в зависимости от количества новых случаев заражения.

Все жители Нового Южного Уэльса должны носить маски вне дома. В 12 районах местного самоуправления Большого Сиднея с 21:00 до 05:00 вводится комендантский час. Время прогулки или занятия спортом будет сокращено до одного часа.