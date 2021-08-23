Сидней, Австралия, 23 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Вечером 22 августа полиция Сиднея нанесла визит в одну из городских церквей, где местный священник решил провести проповедь за несколько часов до того, как в городе вступил в силу комендантский час. Во время своего обращения к прихожанам пастор заявил, что «локдаун окончен». Об этом 23 августа сообщил телеканал Nine News.

SPOTSOFLIGHT Пастор

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После того, как в церковь прибыли полицейские, они составили протоколы о неисполнении постановлений санитарных властей и выписали штрафы на общую сумму в 35 000 австралийских долларов ($25 тыс.). Всего стражи порядка насчитали порядка 60 человек.

«Во имя Иисуса мы не признаем все ограничения в наших городах, во имя Иисуса идите и молитесь», — заявил местный священник Марвин Осагаэ участникам встречи.

«Мы торжественно объявляем, что локдаун окончен, во имя Иисуса, локдаун окончен в городах Нового Южного Уэльса, во имя Иисуса, мы торжественно объявляем, что локдаун наконец окончен», — сказал пастор.