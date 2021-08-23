Мельбурн, Австралия, 23 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Более 20 полицейских были ранены в ходе «позорных» протестов против локдауна в Мельбурне (столица штата Виктории, Австралии). Об этом в ходе пресс-конференции 23 августа сообщил главный комиссар полиции Виктории Шейн Паттон, передает радиостанция 3AW.

Richard Jones Мельбурн

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Главный комиссар Паттон заявил в эфире радиостанции, что по состоянию на 23 августа общее число полицейских, пострадавших во время акции протеста в Центральном деловом районе Мельбурна 21 августа, достигло 21 человека.

Главный полицейский Виктории также отметил, что сутками ранее пострадавшими были признаны только 9 стражей правопорядка.

Паттон сообщил, что один офицер полиции все еще находится в больнице и проходит обследование на предмет возможной операции на ноге. Он подчеркнул, что у многих офицеров остались синяки и порезы, а некоторые из них получили легкие ожоги.