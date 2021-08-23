Москва, 23 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) в ближайшее время подпишет новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400, заявил 23 августа гендиректор компании Александр Михеев.

С-400

«Консультации продолжаются, на завершающем этапе. Приступим с партнерами к оформлению контракта в ближайшее время», — сказал он на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Как сообщало ИА REGNUM, Турция стала первой из стран НАТО, заключившей с Россией в 2017 году контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400.

Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у Вашингтона и у Североатлантического альянса в целом. США под угрозой применения санкций пытались добиться от Турции отказа от российских ЗРК.