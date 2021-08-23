Канберра, 23 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Австралия «должна двигаться вперед», а именно отказаться от ограничений и снять антикоронавирусные локдауны сразу после того, как 70% населения будут полностью привиты от COVID-19. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции 23 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Моррисон отметил, что национальный план по борьбе с пандемией, который, как отмечалось ранее, вызвал беспокойство «внутри правительств некоторых штатов», основан на «лучших доказательствах», и он подчеркнул, что австралийцы «должны скорректировать свое мышление», чтобы жить с COVID-19, а «не сосредотачиваться на количестве новых случаев заражения».

»Мы будем жить с этим вирусом, как и с другими инфекционными заболеваниями», — заявил премьер-министр Австралии, признав, что «риски будут сохраняться».

Моррисон также заявил, что рассвет нового образа жизни в условиях пандемии не за горами и что стране пора «перестать жить днём сурка», ссылаясь на фильм 1993 года, где персонаж, которого играет Билл Мюррей, день за днем повторяет 24-часовой цикл своей жизни.