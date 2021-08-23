Москва, 23 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. С 2017 года в России доля граждан, вовлеченных в те или иные формы «теневых» отношений, неуклонно снижается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

Pixabay.com Теневая экономика

«По данным социологического опроса, проведенного в мае Научно-исследовательским центром социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, с 2017 года доля граждан, непосредственно вовлеченных в различные формы «теневых» отношений, неуклонно снижается, — сказал Покида. — Это заметно как среди тех, кто трудится таким образом на постоянной основе, так и среди тех, кто имел дополнительные заработки в течение года».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, как власти РФ могли уменьшить уровень теневой занятости.