Кишинёв, 23 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Участие президента Молдавии Майи Санду в саммите «Крымская платформа» в Киеве может негативно сказаться на отношениях Кишинёва с Россией. Об этом говорится в заявлении Партии социалистов Молдавии, обнародованном 23 августа на сайте ПСРМ.

European People's Party Майя Санду

«Партия социалистов выражает недоумение в связи с участием президента Республики Молдова Майи Санду в ангажированном антироссийском мероприятии под названием «Крымская платформа», — говорится в сообщении.

Авторы заявления отметили, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает участие в «Крымской платформе» недружественным шагом и посягательством на территориальную целостность РФ. В ПСРМ отметили, что для Кишинёва недопустимо «дружить с кем-либо против кого-либо из наших ведущих внешних партнёров».

В Партии социалистов назвали решение Санду «безответственным» и выразили недоверие внешнеполитическому курсу, который она выбрала.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» — площадки для координации международных усилий, направленных на «возвращение» Крыма в состав Украины. На 23 августа 2021 года намечен саммит «Крымской платформы» с участием представителей 44 стран.