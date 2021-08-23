Тбилиси, 23 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 22 875 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2354 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 23 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 517 098 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 453 488 победили инфекцию, в том числе 5200 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 6831 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 60 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7400 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3346.

Днём ранее в Грузии после проведения 34 159 тестов выявили 3803 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 5332 человека, умерли за сутки 48 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что 21 августа в Грузии сообщили о 74 случаях смерти пациентов с COVID-19 за последние сутки. Это стало «рекордом» для страны за время пандемии.