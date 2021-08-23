Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Соединённые Штаты рассматривают свои зарубежные военные базы в ряде стран в качестве мест размещения беженцев из Афганистана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей.

Афганистан

Пентагон изучает возможности использования в этих целях баз в Японии, Южной Корее, Германии, Косово, Бахрейне и Италии, поскольку существующие базы в Катаре и ряде других стран региона, используемые как транзитные, быстро переполняются.

Сообщается, что американское правительство рассматривает вопрос о привлечении крупных коммерческих авиакомпаний с целью ускорения эвакуации афганцев из Кабула.

Представитель воинского контингента США в Южной Корее Ли Петерс сообщил, что перед американскими войсками на Корейском полуострове не ставилась задача предоставить временное жильё или другую поддержку тем, кто покидает Афганистан.

«Если такая задача будет поставлена, то командование американскими войсками будет работать с Госдепартаментом США, министерством обороны и правительством Южной Кореи, сохраняя при этом союз между Сеулом и Вашингтоном и обязательство обеспечивать и поддерживать надежную комбинированную оборонительную позицию», — сообщил представитель Командования США в Южной Корее (USFK).

Между тем, председатель правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль сообщил, что никаких обсуждений с США по вопросу приёма беженцев не проводилось. Он также выразил сомнения в уместности данной идеи.