Афины , 23 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Второй летальный исход от COVID-19 полностью прошедшего вакцинацию от нового заболевания человека зарегистрирован в Греции. Об этом 23 августа сообщает греческое общественное телевидение ERT.

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По информации источника, 77-летний мужчина умер в отделении интенсивной терапии больницы острова Закинтос в ночь на 23 августа. При этом пациент поступил в больницу для заболевших COVID-19 30 июля и с 10 августа был подключен к аппарату ИВЛ.

«Мужчина был вакцинирован, но у него был ослаблен иммунитет из-за очень серьезного основного заболевания, от которого, согласно информации из больницы, он получал сильнодействующие лекарства, существенно влияющие на эффективность вакцины», — говорится в сообщении.

Отметим, 16 августа стало известно о смерти от нового заболевания первого, полностью прошедшего вакцинацию от COVID-19, человека в больнице «Папаниколау» в Салониках.