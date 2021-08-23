Буэнос-Айрес, 23 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Партия из 400 тысяч вакцин, предоставленных Испанией, прибыла в Аргентину. Об этом сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

(сс) Gencat Вакцина AstraZeneca

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«Этим утром в международный аэропорт Эсейсы прибыл рейс AR133 Aerolineas Argentinas с новой партией в количестве 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которые были переданы в дар нашей стране правительством Испании», — сказали в пресс-службе.

Таким образом, с начала реализации плана вакцинации от COVID-19 Аргентина получила более 47,5 млн вакцин.

В ведомстве уже заявили, что используют поставленные Испанией вакцины для иммунизации жителей, ожидающих вторую дозу препарата.