Пекин, 23 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Концерн Great Wall под суббрендом Ora представил на авторынке Китая кроссовер Haomao GT. Об этом сообщает издание Sina.

Sina Ora Haomao GT

Название кроссовера Haomao в переводе с китайского означает «хорошая кошка». Однако у модели есть еще одно наименование — Mulan. Его новинка получила в честь китайской народной героини. Автопроизводитель посвятил кроссовер Haomao GT современным женщинам.

Базируется новинка на основе стандартного кроссовера Haomao. Отличительной особенностью модели является стиль ретро.

Стоимость новинки в Китае составляет от 138 000 юаней (1 572 190 рублей). С 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 6,9 с. На одном заряде электрокар может проехать до 480 км.

Внутри Ora Haomao GT установлен 7,25 экран и 10-дюймовый центральный дисплей, оснащенный интеллектуальной экосистемой Great Wall Coffee, приложением iQiyi и другими развлекательными функциями для максимального удобства работы пользователя.

Напомним, компания Geely планирует выпустить под своим новым суббрендом Zeekr шесть новых электромобилей к 2025 году.

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