Буэнос-Айрес, 23 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Аргентину 22 августа прилетел самолет с 400 тыс. дозами вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, подаренными аргентинской стороне Испанией. Об этом 23 августа сообщает минздрав латиноамериканской республики.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«Этим утром в международный аэропорт Эсейсы прибыл рейс AR133 Aerolineas Argentinas с новой партией в количестве 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которые были переданы в дар нашей стране правительством Испании», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате этого с момента начала прививочной кампании от нового заболевания в стране Аргентиной было получено в общей сложности свыше 47,5 млн вакцин.

Отметим, на данный момент в Аргентине первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 27,2 млн человек, а полностью прошли вакцинацию 11,9 млн.