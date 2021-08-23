Москва, 23 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Регулятор Филиппин зарегистрировал на территории своей страны российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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«РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», — говорится в сообщении.

Российская вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной.