Тирасполь, 23 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В ходе 145 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 26 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 753 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 063 человек, в том числе 89 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1265 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не зарегистрировали.

Днём ранее в Приднестровье провели 344 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 50 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 25 человек.

Стоит отметить, что загруженность ковидных госпиталей, по последним данным, выросла до 65%. Неделю назад этот показатель составлял 64%.