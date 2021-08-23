Москва, 23 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В преддверии Дня независимости Украины в соцсетях появились сотни комментариев, смысл которых сводится к тому, что она стала классической страной-неудачницей, а причина такого состояния — в глубоких корнях национализма и почти биологического расизма. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Фишка в том, что Украина с каждым годом становится для Запада всё более токсичным активом, потому что все видят невероятный разгул национализма и огромную коррупцию, а поддерживать «партнера» вроде как надо. Поэтому рано или поздно Украину либо заставят выполнить Минские, либо заставят Украину спровоцировать войну с Россией. Что одно, что другое — смерть для Украины как государства.

Можно до бесконечности говорить о Минских соглашениях, но Киев все равно не собирается их выполнять. Слышится поступь большой Паузы в Минском процессе… Зеленского пригласили на открытие «Северного потока — 2» (СП) сыграть концерт на рояле. Меркель на пенсии может не успокоиться и третью ветку СП3 протянуть, с неё станется. Вообще-то было стыдно смотреть и слушать и Зеленского <…> Такой низкий уровень, прям дно…» — пишет «ВКонтакте» Руслан Кутишенко.

«В годы, последовавшие за «революцией» 2014 года, проявления крайнего национализма и антисемитизма со стороны экстремистских группировок на улицах Киева и других городов Украины стали обычным явлением. Политика правительства Порошенко также становилась все более авторитарной.

Украинские власти преследовали политических диссидентов, вводили цензуру и запрещали иностранным журналистам въезд в страну, которые считались критичными по отношению к правительству и его политике. Но какой бы плохой ни была ситуация во времена Порошенко, при его преемнике Зеленском она только ухудшилась», — считает старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, редактор журнала National Interest Тед Гален Карпентeр.

О том, что современная Украина является рассадником фашизма, пишет в своей статье блогер Анна Люберцева.

По её словам, украинские националисты продолжают вовсю орудовать на просторах страны, а правящая власть по-прежнему обеспечивает им полное покровительство.

«Внедрение национализма на Украине началось чуть ли не с первых дней приобретения Независимости, и с каждым годом пропаганда нацистских идей и ценностей всё больше набирала обороты. Расправить в полную силу крылья националистические организации смогли после так называемой «революции достоинства», которая произошла на Украине в 2014 году.

Тогда под видом борьбы за национальные ценности в стране произошёл госпереворот, и радикалы в этом сыграли не последнюю роль. Никто даже не заметил, как национальная идея, за которую украинцы стояли на Майдане, переросла в откровенно фашистскую», — отмечает Анна Люберцева.