Джакарта, 23 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas.

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Случаи заражения коронавирусом выявили в Кувейте.

Общее количество граждан Индонезии, подвергшихся воздействию коронавируса за рубежом, достигло 5596 случаев. Из этого числа 233 пациента умерли от COVID-19, а 692 человека находятся на лечении.

В России коронавирусом заразились 40 граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по исследованиям и разработкам министерства здравоохранения Индонезии объявило, что количество случаев заражения штаммом «Дельта» в Индонезии увеличилось до 1823.