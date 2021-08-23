Ростов-на-Дону, 23 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 23 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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Сильные дожди и ливни, которые могут сопровождаться грозой и градом, ожидаются в течение дня в ряде территорий Ростовской области. Ветер в непогоду усилится до 20−24 метров в секунду.

Донские спасатели напоминают о максимальном соблюдении мер предосторожности в непогоду.