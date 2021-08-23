Киев, , 08:17 — REGNUM Лидеры европейских стран не хотят участвовать в инициированном украинскими властями так называемом форуме «Крымская платформа» потому, что они якобы боятся Россию. Такое мнение в интервью телеканалу «Украина» высказал президент Украины Владимир Зеленский.

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«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину […], сочувствуют», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что, несмотря на сочувствие Украине и поддержку страны со стороны многих лидеров западных стран, они при этом боятся Россию. Именно из-за этого «страха» они отказались присутствовать на форуме, отправив вместо себя представителей отдельных ведомств и министерств, уверен президент Украины.

«На «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также считает, что работа «Крымской платформы» должна быть ежедневной, и не заканчиваться первым же форумом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в саммите так называемой «Крымской платформы» примут участие представители 44 стран и международных организаций. Согласно опубликованному списку, на уровне президентов будут представлены девять стран: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия. Также в мероприятии примут участие премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции. Швейцария и Чехия пришлют глав парламентов. Ещё 14 государств будут представлены на уровне глав МИД.

На саммите также будут присутствовать председатель Европейского совета Шарль Мишель, министры обороны Великобритании и Португалии, а также министр транспорта США Питер Буттиджич.