Москва, , 21:04 — REGNUM Россия будет расценивать форум «Крымская платформа» как политический перформанс, а участие в нем стран Европейского союза негативно скажется на диалоге с Москвой, сообщил «Коммерсанту» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, негативное влияние участия стран ЕС в форуме на диалог с Москвой прекрасно понимают и те, кто собирается участвовать в «Крымской платформе».

Грушко подчеркнул, что Россия расценивает «Крымскую платформу» как «политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Киеве должен состояться саммит «Крымская платформа», организованный Украиной. Ожидается, что на форуме будет обсуждаться вопрос о том, как «вернуть» Крым Украине.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть.

По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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