Москва, 23 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 20 августа завершились падением. Цена на Brent упала на 2,37%, до $65,03. За неделю нефть этой марки подешевела на 7,28%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Alwaght.com Нефть

Из-за быстрых темпов распространения нового штамма коронавируса «Дельта» в Азиатском регионе участники рынка опасаются снижения спроса на энергоресурсы.

Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых нефтегазовых вышек в США на прошлой неделе выросло на три единицы, составив 503 шт.

Количество активных нефтяных вышек при этом выросло на восемь единиц, до 405 шт. Число буровых на газ сократилось на пять единиц, до 97 шт.

Из-за штамма «Дельта» на минувшей неделе наблюдалось бегство из рискованных активов, что мешало покупателям обороняться и защищать поддержку $65,50.

Сегодня, 23 августа, на торгах в Азии нефть подорожала на 2,10%, до $66,40 за баррель. Сегодня наблюдается повышенный спрос на рисковые активы. В лидерах роста канадец и австралиец.

Австралиец вырос на комментариях премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Он призвал лидеров штатов придерживаться национального плана по открытию страны. Канадец укрепляется на фоне общего ослабления доллара США и роста цен на нефть.

Для Brent критический уровень находится на уровне $64,50. Если он не устоит, то давление на покупателей сильно увеличится, поскольку продавцам откроется дорога к уровню $60. Закроется день выше $66,60, сформируется бычий сигнал с целью $68.

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